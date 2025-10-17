В УрФУ погибшего военкора Зуева назвали частью университетской семьи

Декан журфака УрФУ Борис Лозовский выразил соболезнования родным и близким Ивана Зуева — военкора РИА «Новости», погибшего под прицельным ударом дрона ВСУ. Он назвал журналиста частью университетской семьи. Заявление Лозовского опубликовано на официальном сайте вуза.
«От имени факультета журналистики выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ивана Зуева — нашего выпускника, талантливого журналиста и военного корреспондента, погибшего при исполнении профессионального долга. Иван был примером мужества, честности и преданности профессии. Его репортажи отличались высокой ответственностью и искренним участием в судьбах людей. Мы гордимся тем, что он был частью нашей университетской семьи», — сказал декан.
Зуев погиб 16 октября на территории Запорожской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника. Его коллега, Юрий Войткевич, получил серьезные ранения. СКР возбудил уголовное дело по факту гибели военкора.
Иван родился в Новосибирске, закончил журфак в Екатеринбурге и работал в уральских СМИ. Карьеру он начинал вместе с другом Ростиславом Журавлевым, также позднее погибшим на СВО. В зоне спецоперации Зуев работал с февраля 2022 года, освещая взятие Волновахи и окружение Мариуполя, фиксируя происходящее на авдеевском и угледарском направлениях. Он многократно попадал под обстрелы, а летом 2024 года около часа продолжал работу под непрекращающейся атакой дронов-камикадзе.
Российская общественность жестко отреагировала на гибель военкора. Что известные журналисты и политики сказали об убийстве Зуева, — в материале URA.RU.
