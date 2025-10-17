В УрФУ погибшего военкора Зуева назвали частью университетской семьи

Декан журфака УрФУ Лозовский выразил соболезнования после гибели военкора Зуева
Иван Зуев погиб под ударом дрона. Ему было 39 лет
Иван Зуев погиб под ударом дрона. Ему было 39 лет
новость из сюжета
В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев

Декан журфака УрФУ Борис Лозовский выразил соболезнования родным и близким Ивана Зуева — военкора РИА «Новости», погибшего под прицельным ударом дрона ВСУ. Он назвал журналиста частью университетской семьи. Заявление Лозовского опубликовано на официальном сайте вуза. 

«От имени факультета журналистики выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ивана Зуева — нашего выпускника, талантливого журналиста и военного корреспондента, погибшего при исполнении профессионального долга. Иван был примером мужества, честности и преданности профессии. Его репортажи отличались высокой ответственностью и искренним участием в судьбах людей. Мы гордимся тем, что он был частью нашей университетской семьи», — сказал декан. 

Зуев погиб 16 октября на территории Запорожской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника. Его коллега, Юрий Войткевич, получил серьезные ранения. СКР возбудил уголовное дело по факту гибели военкора.

Иван родился в Новосибирске, закончил журфак в Екатеринбурге и работал в уральских СМИ. Карьеру он начинал вместе с другом Ростиславом Журавлевым, также позднее погибшим на СВО. В зоне спецоперации Зуев работал с февраля 2022 года, освещая взятие Волновахи и окружение Мариуполя, фиксируя происходящее на авдеевском и угледарском направлениях. Он многократно попадал под обстрелы, а летом 2024 года около часа продолжал работу под непрекращающейся атакой дронов-камикадзе.

Российская общественность жестко отреагировала на гибель военкора. Что известные журналисты и политики сказали об убийстве Зуева, — в материале URA.RU.

