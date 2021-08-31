Экс-спикер думы Пыть-Яха выиграл суд против властей ХМАО

Судебные разбирательства экс-спикера думы Пыть-Яха Олега Шевченко длились полгода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Седьмой кассационный суд счел незаконным отставку экс-спикера думы Пыть-Яха Олега Шевченко на основании незадекларированных доходов его супруги за 2016 год. Эти нарушения были обнаружены аппаратом губернатора ХМАО. Об итогах рассмотрения дела URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом судебного разбирательства.

«Это письмо в свое время пришло из аппарата губернатора ХМАО и послужило поводом для того, чтобы отправить Шевченко в отставку. Однако ему удалось в суде оспорить это решение. С юридической точки зрения возникает интересный прецедент. Думы Пыть-Яха выбрала в феврале нового председателя — Марину Гладкову. Получается, что теперь все решения принятые после этого назначения, могут являться нелегитимными», — считает инсайдер.

Сам Шевченко не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. На сайте седьмого кассационного суда значится информация, что решение суда первой инстанции по этому делу отменено. В качестве ответчиков там значится губернатор ХМАО Наталья Комарова и департамент государственной службы и кадровой политики Югры. Нынешний спикер думы Пыть-Яха Марина Гладкова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что до отставки спикера дума Пыть-Яха и его заместителя — Алексея Бятикова лишили зарплаты. На неосвобожденной основе они начали работать с 2020 года, но тоже пытались оспорить это в суде.