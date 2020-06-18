В ХМАО спикер думы пытается вернуть себе зарплату через суд

Руководство думы Пыть-Яха уже полгода работает без зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель думы Пыть-Яха Олег Шевченко пытается через суд вернуть зарплату себе и вице-спикеру Алексею Бятикову, поскольку с января они работают бесплатно. Об этом URA.RU сообщил сам спикер городской думы.

Заседание окружного суда ХМАО должно было состояться 18 июня, однако было перенесено из-за плохого самочувствия Шевченко. «Мы с Алексеем Александровичем являемся руководителями МКУ „Дума Пыть-Яха“ и при этом работаем без зарплаты. А у каждого есть семья, которую нужно кормить. А предположим, если я устроюсь на другую работу, то как мне при этом еще и руководить муниципальным учреждением, которым является дума. Тут есть штат, проводятся закупки, нужно подписывать документы и так далее. И на сегодня руководить этим учреждением нам предложили бесплатно. А если что-то произойдет, почему при этом мы должны нести ответственность. Это какой-то правовой парадокс», — считает Шевченко.

Следующее заседание окружного суда теперь должно состояться 25 июня. Депутат думы Пыть-Яха Марина Гладкова в разговоре с журналистом агентства заявила, что Шевченко и Бятиков могут спокойно оставить свои должности, если их что-то не устраивает. «Есть депутаты в думе, которые бы согласились выполнять функции председателя и заместителя в существующей конфигурации, работая на неосвобожденной основе. Решение же в свое время было принято, и на тот момент спикер со своим заместителем согласились на новые условия труда», — считает Гладкова.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Пыть-Яха в конце 2019 года приняли решение о том, чтобы руководители думы продолжили работать без зарплаты. Затем они пылись отправить Шевченко в отставку, однако это решение пока не принято.