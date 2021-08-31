Политолог: оппозиция готовит в Кургане провокации на выборах

Курганские выборы должны пройти максимально легитимно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На выборах в Госдуму в Курганской области политологи предрекают провокации. Несистемная оппозиция (все непарламентские партии) попытается дискредитировать избирательный процесс. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Сергей Ширяев.

Провокаций при этом стоит ждать от жестких, радикально настроенных оппозиционеров. «Они будут пытаться провоцировать нарушения. Много разговоров о том, что будут присутствовать наблюдатели, а выборы должны быть самыми честными. Их задача будет эти выборы дискредитировать, говоря, что все подтасовано, что-то вброшено и т. д. Это их единственная миссия. Единственная возможность как-то о себе заявить», — поделился Ширяев.

До выборов несистемная оппозиция себя практически ничем не проявит. Причина в отсутствии интереса в их финансировании. «Двигатель любой конкурентности — деньги. Раньше в мандаты вкладывались люди, которые хотели пройти. Видели в думе карьерный рост, лоббирование бизнеса. Готовы были вкладывать 100 — 300 млн рублей. Сейчас таких единицы. Среди партий зачищены реально оппозиционные. Серьезной конкуренции они позволить себе не могут», — считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Курганский общественник Михаил Кузовков, пояснил URA.RU, что на этих выборах несистемная оппозиция, претендует на минимальное участие. При этом серьезным ограничением является ситуация с пандемией. Приходится искать новые формы агитации. «Во-многом успех нынешней избирательной кампании будет зависеть от способности политических конкурентов мобилизовать сеть своих сторонников. И очень плохо, если такая сеть фактически отсутствует», — считает Кузовков.

URA.RU ранее писало, что впервые в области в ходе избирательной кампании в Госдуму применяют ряд технологий. Часть уже проходит опробацию, часть используют в трехдневный период голосования (с 17 по 19 сентября).