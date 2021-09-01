ЦИК РФ даст пермской власти финальные установки перед выборами

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, шевченко евгений
Член ЦИК РФ Евгений Шевченко озвучит в Пермском крае установки по сентябрьским выборам Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Куратор выборов в Пермском крае от ЦИК РФ Евгений Шевченко даст региональной власти и крайизбиркому финальные установки перед сентябрьскими выборами. Источник URA.RU в краевых органах власти сообщил, что Шевченко публично озвучит установки 2 сентября в режиме видео-конференции.

«Шевченко публично расскажет об установках, которые получил регион перед выборами. До этого информация была донесена исключительно до региональных кураторов избирательного процесса», — сообщил URA.RU инсайдер.

Речь идет о том, что исполнительная власть региона не должна вмешиваться в избирательный процесс и каким-либо образом использовать административный ресурс. Одновременно с этим все избиркомы региона получили установку обеспечить максимальную легитимность и безопасность выборов. В пресс-службе краевой избирательной комиссии воздержались от комментариев.

Выборы в Государственную Думу России на территории Пермского края пройдут 17—19 сентября 2021 года. Также пермяки будут выбирать депутатов законодательного собрания региона и депутатов гордумы Перми.

URA.RU рассказывало, что прежний инсайд агентства по установкам из Кремля подтвердился. При этом Пермский край выполнил основную цель — допустил до выборов большинство выдвинувшихся кандидатов и политических объединений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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