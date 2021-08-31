Свердловский губернатор провел урок для школьников

Евгений Куйвашев рассказал 11-классникам о профессиях будущего Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел классный час для 11-классников из Асбеста. В День знаний глава области пообщался с учениками и предложил им варианты их будущих профессий. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

«Для всех школьников Свердловской области прошли классные часы. Один из них провел лично губернатор. Пообщаться с первым лицом в регионе повезло учащимся 11 класса одной из школ Асбеста. Евгений Куйвашев рассказал ребятам о том, какие профессии будут востребованы через 5 лет», — рассказали в департаменте.

Сам губернатор, говоря о начале нового учебного года, раскрыл, что в этот раз в свердловские школы пришли 532 тысячи детей — на 14 тысяч больше, чем годом ранее. «Вообще до 2030 года прирастем на 50 тысяч учащихся, поэтому сегодня так актуальна для нас задача по расширению площадей и строительству новых школ. В ближайшие три года должны открыть 21 образовательный объект», — поделился Куйвашев.

1 сентября губернатор Куйвашев посетил Асбест, село Косулино и поселок Белоярский, где пообщался с жителями о подготовке школ к учебному году. Также главе региона задали вопросы о состоянии местных больниц и аптек. Особенно жителей волновало, хватает ли работников в медучреждениях. В ответ губернатор отметил, что за последние полгода в Белоярскую районную больницу были приняты 12 врачей, в том числе, узкие специалисты.