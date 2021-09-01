Трассу из Екатеринбурга в Тюмень перекроют из-за ремонта. Карта

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Далматовский район. Курган , проезд закрыт, перекрытие дороги, движение запрещено
Участок трассы перекроют, чтобы отремонтировать пару мостов (архивное фото) Фото:

Водители, двигающиеся по трассе Екатеринбург — Тюмень, из-за ремонта будут вынуждены ехать в объезд основной дороги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

«На трассе Р-351 (Екатеринбург — Тюмень) будет перекрыто движение, в связи с ремонтом мостов через реки Пышма и Мостовка. Ограничения продлятся с шести утра 3 сентября по 6 сентября», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».

Как отмечают дорожники, для объезда будет доступна второстепенная дорога через село Обуховское. Само перекрытие организуют на участке с 127 по 133 километр федеральной трассы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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