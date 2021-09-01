Участок трассы перекроют, чтобы отремонтировать пару мостов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водители, двигающиеся по трассе Екатеринбург — Тюмень, из-за ремонта будут вынуждены ехать в объезд основной дороги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

«На трассе Р-351 (Екатеринбург — Тюмень) будет перекрыто движение, в связи с ремонтом мостов через реки Пышма и Мостовка. Ограничения продлятся с шести утра 3 сентября по 6 сентября», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».

Как отмечают дорожники, для объезда будет доступна второстепенная дорога через село Обуховское. Само перекрытие организуют на участке с 127 по 133 километр федеральной трассы.