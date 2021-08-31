Дело о картеле челябинского экс-губернатора зашло на новый круг

Борис Дубровский не согласен в обвинении о нарушении закона о защите конкуренции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Дело о картельном сговоре экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и дорожно-строительной компании вновь направлено в Арбитражный суд Москвы. Это следует из базы судебных дел.

«Дело направлено в суд первой инстанции. Соответствующее письмо подготовлено 30 августа», — пояснили URA.RU в Девятом арбитражном апелляционном суде. Две недели назад там частично отменили решение арбитража Москвы по делу о картеле.

«Решение Арбитражного суда города Москвы отменить в части признания недействительным решения ФАС России от 22 марта 2019 года в части признания губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства области и АО „Южуралмост“ нарушившими ст. 16 закона „О защите конкуренции“. В удовлетворении заявленных требований в указанной части отказать. В остальной части решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу ФАС России — без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной инстанции.

Сам Дубровский находится за пределами РФ. Связаться с ним URA.RU не удалось. Как пояснил агентству завкафедрой конкурентного права РАНХиГС (в 2013—2021 годах — начальник управления по борьбе с картелями ФАС РФ) Андрей Тенишев, что в связи с неблагоприятным для ФАС вторым пунктом решения 483-миллионный штраф по делу уменьшается до 98 млн рублей. Однако при этом Дубровский по-прежнему остается нарушителем антимонопольного законодательства, что не устраивает экс-чиновника.