Росстат заявил о снижении пенсий в России

Согласно данным Росстата, пенсии снижаются из-за большой инфляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России за последние полгода произошло снижение пенсий в реальном выражении. С учетом инфляции пенсии снизились, несмотря на среднюю прибавку в 1000 рублей.

«Причиной падения стала инфляция. В июле она составила 6,5%, при том что средний размер пенсии в нашей стране в этом же месяце был на уровне 15 802 рублей (рост на 5,5% к июлю 2020-го). Уже из этих цифр видно, что рост пенсий за инфляцией не успевает», — пишет «Царьград» со ссылкой на данные Росстата.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил, что реальные доходы пенсионеров просели. По его словам, также упал доход у военнослужащих и малоимущих семей. Для компенсации инфляции в Совфеде предложили ввести регулярные выплаты, пишет «Национальная служба новостей».