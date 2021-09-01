01 сентября 2021

Росстат заявил о снижении пенсий в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, зарплата, мелочь, монеты, бюджет, доходы, финансы, пенсия, банкноты, деньги, рубли, накопления, сбережения, средства
Согласно данным Росстата, пенсии снижаются из-за большой инфляции Фото:

В России за последние полгода произошло снижение пенсий в реальном выражении. С учетом инфляции пенсии снизились, несмотря на среднюю прибавку в 1000 рублей.

«Причиной падения стала инфляция. В июле она составила 6,5%, при том что средний размер пенсии в нашей стране в этом же месяце был на уровне 15 802 рублей (рост на 5,5% к июлю 2020-го). Уже из этих цифр видно, что рост пенсий за инфляцией не успевает», — пишет «Царьград» со ссылкой на данные Росстата.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил, что реальные доходы пенсионеров просели. По его словам, также упал доход у военнослужащих и малоимущих семей. Для компенсации инфляции в Совфеде предложили ввести регулярные выплаты, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...