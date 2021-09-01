Глава курганского района заявил о нехватке чиновников

По словам главы Целинного района Александра Сытова, в областном правительстве не хватает сотрудников (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Целинного района (Курганская область) Александр Сытов заявил, что в областном правительстве и местной администрации не хватает сотрудников. Об этом он рассказал на встрече со школьниками, посвященной Дню знаний.

«Есть кадровый резерв губернатора Курганской области. <…> И дальше из этого резерва назначают на какие-то определенные должности, в том числе и в правительство. Вот это тоже из-за чего? Из-за того, что кадров нигде не хватает: как в правительстве, как и у нас в районной администрации», — сообщил Сытов на встрече, видео с которой опубликовано в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в местную администрацию требуются бухгалтеры, начальники различных отделов, юристы, специалисты отдела образования. Также он рассказал школьникам, что сейчас в регионе востребованы строители, дорожные рабочие, штукатуры, маляры, специалисты агропромышленного комплекса.

URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного правительства. На момент написания новости, ответ не был получен.