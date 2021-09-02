Лавров рассказал о выгоде «лающей на Россию» Украины

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Западу важно держать под контролем Украину, которая будет постоянно лаять на РФ, заявил Сергей Лавров Фото:

Западу важно держать под контролем киевские власти, которые будут «постоянно лаять» на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Уже президент [Украины Владимир] Зеленский заявил, что, если ты считаешь, что ты — русский на Украине, убирайся оттуда в свою Россию. Это он официально заявил в интервью. И молчание Запада, конечно же, выдает его с головой. Значит, ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию», — передает слова Лаврова ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский рекомендовал жителям Донбасса, любящим Россию и желающим вхождения в ее состав, «искать себе место в России», сообщало RT. Украинский лидер заявил, что ДНР никогда не будет русской территорией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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