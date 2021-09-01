01 сентября 2021

В школе Кургана возникли проблемы с приемом детей

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Не все дети могут попасть в школу №5 (архивное фото) Фото:

В Кургане школа №5 не смогла принять в новом учебном году некоторых детей, которые должны были туда попасть по месту жительства. Об этом горожанка сообщила под постом губернатора Курганской области Вадима Шумкова в его instagram-аккаунте.

«Дети по прописке не могут попасть в ближайшее [учебное] заведение. Это я непосредственно о школе №5», — написала пользователь sedinkina99.

На жалобу ответили представители мэрии Кургана. «По информации директора школы №5, с учетом проектной вместимости зданий, по состоянию на 30.08.2021 г. свободные места в начальных классах отсутствуют», — объяснили в администрации. Власти отметили, что руководство школы может отказать в приеме, если в ней отсутствуют свободные места. Горожанке посоветовали обратиться в городской департамент соцполитики, чтобы решить вопрос о поступлении в другую школу.

Ранее в Кургане родители детей, которые учатся в школе №26, сообщили, что их просят сдать деньги на покупку штор и линолеума. Представители областного департамента образования и науки ответили URA.RU, что родители могут сдавать деньги на нужды школы, но только в добровольном порядке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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