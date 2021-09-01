Власти пообещали автомобиль пермякам, привитым от коронавируса

Участвовать в лотерее по розыгрышу автомобиля смогут граждане, старше 60 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермяки, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут принять участие в розыгрыше автомобиля. Об этом на совете глав муниципальных образований заявила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. Прямая трансляция велась на канеле краевого правительства в YouTube. По словам министра, акция стартует с понедельника, 6 сентября. В ней смогут участвовать граждане старше 60 лет.

«Акция запускается с понедельника. Жители Пермского края старше 60 лет могут привиться первой дозой после 6 сентября, могут прийти и ранее привившиеся — вакцинироваться второй дозой. Им будут выданы флаеры. Эти люди будут участвовать в розыгрыше. Главный приз — автомобиль. Вообще много призов, которые будут разыграны — их порядка 300», — сообщила Крутень, не уточнив, какой именно автомобиль будет участвовать в розыгрыше.

По словам главы минздрава, краевые власти стимулируют активнее вакцинироваться старшее поколение, поскольку именно эта категория граждан, «заболев ковидом, дает очень большой процент смертности». Крутень также отметила, что Пермский край не выполнил задачу, поставленную зампредседателя правительства РФ Татьяной Голиковой — вакцинировать к 1 сентября не менее 60% от взрослого населения.

Глава минздрава Прикамья пояснила, что сейчас число вакцинированных в крае приближается к цифре 1,5 млн человек. Больше всего привитых — среди медработников. Подлежат вакцинации еще 1,2 млн человек. «Темпы вакцинации зависят, прежде всего, от потока пациентов, а они недостаточны», — признала Крутень.