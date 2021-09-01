01 сентября 2021
31 августа 2021

Шойгу отправил в ХМАО элитный отряд ВВС России

© Служба новостей «URA.RU»
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Летная группа Стрижи на авиашоу в честь Дня города. Челябинск, армия, стрижи, авиашоу, высший пилотаж, истребитель, аэродром шагол, миг29, летная группа стрижи, военно-космические силы
Это первое выступление в ХМАО «Русских витязей» Фото:

Элитная пилотажная группа «Русские витязи» выступит в Сургуте и Нижневартовске — инициативу поддержали министр обороны России Сергей Шойгу и правительство ХМАО. Об этом сообщается на сайте властей округа.

«С поддержкой правительства автономного округа и министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу удалось все сложить и получить для югорчан этот проект 18 сентября в Сургуте и Нижневартовске. „Русские витязи“ будут работать с нами для югорчан», — приводит слова губернатора ХМАО Натальи Комаровой департамент общественных и внешних связей Югры.

Отмечается, что просьбу о выступлении элиты воздушно-космических сил, — «Русских Витязей», — озвучили общественники. Кроме выступления в небе, для жителей ХМАО запланирована автограф-сессия, уроки мужества и экскурсия на аэродром для школьников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургут прилетал иностранный телеведущий Джон Уоррен, чтобы снять сюжет о женской пилотажной группе «Барсы». Пилоты полетали вместе с телевизионщиком и сделали «мертвую петлю»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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