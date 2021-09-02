Роспотребнадзор заявил о росте заражений COVID в восьми регионах

В восьми регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день у нас восемь субъектов всего в стадии роста. И 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики, ни вверх, ни вниз», — сообщила Попова в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом может увеличиться в России осенью. По ее словам, в сентября после летнего отдыха происходит много встреч, где люди обмениваются «вирусной информацией», что приводит к росту заражений, передает «Национальная служба новостей». С ней согласен главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко. Он высказал опасение, что новая вспышка COVID-19 начнется в конце сентября — начале октября, так как произойдет столкновение факторов — люди вернутся из отпусков, а сезонный грипп пересечется с коронавирусом.
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