Роспотребнадзор спрогнозировал вспышку COVID-19 осенью

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Подъем заболеваемости ожидается после того, как россияне вернутся из отпусков Фото:

Заболеваемость коронавирусом может увеличиться в России осенью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы ожидаем подъем [заболеваемости коронавирусом], это закономерно. <…> Мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже», — пояснила Попова агентству «Интерфакс».

По ее словам, осенний подъем заболеваемости закономерен. «Каждый год, когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школы, по целому ряду эпидемиологических, вирусологических причин, складывающиеся заново коллективы во второй декаде сентября дают всплеск острых респираторных вирусных инфекций», — отметила Попова.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил об осенней вспышке коронавируса. По его словам, на это повиляют три фактора: грипп, коронавирус и возвращение из отпусков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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