Главврач Коммунарки предупредил о скорой вспышке коронавируса

Главврач Коммунарки Денис Проценко опасается нового этапа распространения COVID Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко опасается нового всплеска пандемии коронавируса осенью из-за сочетания нескольких факторов. Своими умозаключениями он поделился на пресс-конференции во время визита в Сургут, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Меня напрягает конец сентября — начало октября. Столкнется сразу три момента — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков. Это все может создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни», — прокомментировал Проценко.

Главный врач Коммунарки был вынужден констатировать, что человечеству придется научиться существовать с коронавирусом, как это, например, уже произошло с гриппом или другими инфекциями. «Единственный путь — это профилактика и вакцинация. Осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», — добавил Проценко.

Ранее URA.RU сообщало, что главврач Коммунарки прибыл в Югру 30 августа с двухдневным визитом. За это время он успел встретиться с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, пообщаться с югорскими врачами и студентами, а также осмотреть два ковидных госпиталя в Ханты-Мансийске и Сургуте.