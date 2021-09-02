На Украине призвали ввести санкции против «Газпрома»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что гарантией энергетической безопасности для Киева должны стать контракты с европейскими компаниями на транзит газа. Он также призвал ввести санкции против «Газпрома» в случае блокирования поставок топлива из других стран.
«Мы говорили и говорим, что гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину. А если таких контрактов не будет и если „Газпром“ продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции. Потому что это будет доказательством того, что „Газпром“ использует газ как геополитическое оружие», — передает слова Витренко РИА «Новости».
Он отметил, что сейчас Украина ждет «обещанных» переговоров, которые должны устроить немцы. Он заявил, что на них будут обсуждаться «с конкретными компаниями конкретные контракты» на транзит газа через Украину.
Ранее США сообщили, что достигли с Германией договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». ФРГ, в частности, обязуется добиваться продления соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа на 10 лет. Соглашение между странами истекает в 2024 году. Однако после встречи с украинским президентом Владимир Зеленский американский лидер Джо Байден заявил, что США продолжают выступать против «Северного потока — 2». Америка будет принимать меры, чтобы не допустить использования Россией энергетики как геополитического оружия.
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