Зеленский провел встречу с Байденом Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

США вместе с Украиной будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Об этом сообщается в тексте совместного заявления по стратегическому партнерству стран, опубликованном на сайте президента Украины.

В заявлении отмечается, что государства не могут изменять границы страны силой, а Россия нарушила это правило. «Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы. Соединенные Штаты — вместе с Украиной. И будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию», — сообщается в документе.

Также США поддерживают «Крымскую платформу» и призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и «по-настоящему» участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны. Кроме того, сообщалось, что Украина и США продолжают выступать против «Северного потока — 2». Америка будет принимать меры, чтобы не допустить использования Россией энергетики как геополитического оружия.

В ходе переговоров Зеленский также попросил американского лидера помочь освободить 450 «пленных украинцев». По его словам, эти люди якобы находятся не по своей воле на территории Донбасса и России, в том числе в Крыму. Еще одним итогом встречи стало выделение в 2021 году Киеву дополнительной финансовой помощи в размере 463 млн долларов на поддержку демократии и прав человека, 45 млн долларов на гуманитарную помощь и еще 60 млн долларов на безопасность.

Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в столицу США утром 31 августа для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Встреча двух лидеров продлилась около двух часов, передает RT. Президенты не стали общаться с прессов, а только выпустили совместное заявление.