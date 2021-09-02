Санкции применены к политикам, вступившим в сговор с областными властями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет свердловского отделения «Справедливой России» исключил из списков кандидатов в региональное Заксобрание пять человек. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партии, и подтвердил лидер реготделения СР Андрей Кузнецов. Санкции применили к Валерию Хомутову (входил в Асбестовскую тергруппу СР), Егору Мехонцеву (Асбестовская тергруппа), Марии Штань (Первоуральская тергруппа и одномандатный округ), Василию Смолину (Октябрьская тергруппа) и Олегу Александрову (Ленинская тергруппа).

В середине августа они подписали письмо на имя лидера партии Сергея Миронова. В нем высказывалось возмущение «политикой, которую проводит руководство местного [свердловского] отделения в лице Кузнецова». Основная претензия группы: в общеобластной список СР на выборах в Заксобрание попал бизнесмен, экс-депутат Армен Карапетян, способный, по их мнению, нанести ущерб репутации эсеров. Позже выяснилось, что документ мог быть составлен с подачи резиденции губернатора.

Федеральный президиум «Справедливой России» сделал исключение для одного из подписавшихся — Егора Мехонцева. Ему оставили возможность вести кампанию в Госдуму по Асбестовскому округу — по словам Кузнецова, «из уважения к его званию чемпиона». В 2012 году Мехонцев стал олимпийским чемпионом по боксу. Вместе с тем президиум исключил из партии Дмитрия Завьялова, главу Каменск-Уральского отделения СР (он также ставил свою подпись под обращением).

«В основе этих мер лежит понимание того, что если кандидаты в данной ситуации уступили административному давлению и вступили в сговор с чиновниками, то и в дальнейшем — в случае избрания — не смогут отстаивать интересы партии и избирателей. Ни одна кампания не обходится без потерь, не каждый выдерживает давление, бог всем судья, но продолжение работы с ними [названными кандидатами] не соответствует интересам партии», — заявил URA.RU Кузнецов.