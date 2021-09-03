РФПИ: признание российской вакцины Европой — вопрос одного года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Вакцина. Челябинск, ампула, укол, шприц, вакцина, флакон, ковид, гам-ковид-вак, прививка от ковид
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что в ближайшее время вакцины будут приняты в разных странах Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вопрос текущего года — взаимное признание европейскими странами вакцин от коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Взаимопризнание вакцин — это вопрос этого года. И он будет связан с тем, что все-таки страны поймут, что нельзя постоянно идти на поводу у компаний „большой фармы“, которые пытаются ограничить другие вакцины», — сказал Кирилл Дмитриев на сессии марафона «Новое знание».

По словам главы РФПИ, можно не сомневаться, что в ближайшее время вакцины будут приняты и взаимозаменяемы в различных странах. «70 стран уже зарегистрировали вакцину «Спутник V», — подчеркнул гендиректор.

Ранее сообщалось, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовятся к взаимному признанию паспортов о вакцинации от COVID-19. Россия и Великобритания тоже обсуждали этот вопрос.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...