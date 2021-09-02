Постсоветские страны готовятся к взаимному признанию вакцин

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовятся к взаимному признанию паспортов о вакцинации от COVID-19. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.
«Вопрос признания сертификатов о вакцинации — это прерогатива органов власти, при этом инфраструктура ЕАЭС к такому событию готовится», — сказала Малкина.
Она отметила, что в приложении «Путешествую без COVID-19», разработанном Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, граждане Армении и Кргизии уже могут загрузить подтверждение о вакцинации. С 1 сентября приложение доступно также для граждан Азербайджана, Туркменистана, Молдовы и Узбекистана.
Ранее Россия и Великобритания обсуждали взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Москва направила заявку на признание вакцины «Спутник V».
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