02 сентября 2021
01 сентября 2021

Следователи проверят мужчину, пристававшего к девочкам в Тюмени. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в городе. Курган, подростки, девочки, дети, медицинская маска, полиция, купание в фонтане, нарушение, фонтан, лето в городе
Правоохранители разбираются в ситуации с резонансным видео Фото:

Правоохранительные органы в Тюмени проводят проверку по факту видео, на котором мужчина настойчиво зазывает несовершеннолетних девочек пройти с ним в ближайший парк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.

«По факту видео, размещенном в социальной сети „ВКонтакте“ проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в следственном комитете области в ответ на запрос URA.RU.

Речь идет о ролике, вызвавшем бурное обсуждение в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Как можно понять из видео, съемку ведет несовершеннолетняя девочка. Она фиксирует, как некий мужчина настойчиво предлагает ей и ее спутнице пройти в ближайший парк.

Реакция пользователей соцсети на ролик оказалась неоднозначной. Одни, вспоминая недавнюю историю с убитой 9-летней девочкой, требовали задержать тюменца. Другие уверены, что нельзя видеть преступника в каждом мужчине, заговорившем с детьми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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