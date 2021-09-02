Правоохранители разбираются в ситуации с резонансным видео Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правоохранительные органы в Тюмени проводят проверку по факту видео, на котором мужчина настойчиво зазывает несовершеннолетних девочек пройти с ним в ближайший парк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.

«По факту видео, размещенном в социальной сети „ВКонтакте“ проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в следственном комитете области в ответ на запрос URA.RU.

Речь идет о ролике, вызвавшем бурное обсуждение в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Как можно понять из видео, съемку ведет несовершеннолетняя девочка. Она фиксирует, как некий мужчина настойчиво предлагает ей и ее спутнице пройти в ближайший парк.

Реакция пользователей соцсети на ролик оказалась неоднозначной. Одни, вспоминая недавнюю историю с убитой 9-летней девочкой, требовали задержать тюменца. Другие уверены, что нельзя видеть преступника в каждом мужчине, заговорившем с детьми.