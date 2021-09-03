В России отменили самоизоляцию для части приезжих

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Обязательный карантин для жителей Великобритании в России отменят с 4 сентября Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России отменили обязательную самоизоляцию для жителей Великобритании. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, которое опубликовано на сайте правовой информации.

«Постановляю: признать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного врача Российской врача от 21.12.2020 № 43 «Об обеспечении самоизоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в целях предотвращения распространения COVID-19. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — сообщается в постановлении.

Ранее URA.RU рассказывало как в Великобритании нашли план по борьбе с коронавирусом, который был потерян 16 лет назад. В документе присутствовали такие рекомендации как введение режима самоизоляции и введение мер по ограничению передвижения людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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