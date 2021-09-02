Ролик с участием пермских коммунистов признали незаконной агитацией Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Агитационный ролик, содержащий символику и изображения кандидатов, выдвинутых пермским реготделением КПРФ крайизбирком признал незаконной агитацией, сообщили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. Источник URA.RU в одной из политических партий региона, сообщил, что теперь оппоненты КПРФ будут обращаться в суд, чтобы партию полностью сняли с выборов в заксобрание региона.

«Видеоролик с участием кандидатов в депутаты от КПРФ в Государственную Думу, заксобрание Пермского края, и представительные органы муниципалитетов, комиссия по обращению уполномоченного краевого отделения КПРФ признала незаконной агитацией и обратилась в правоохранительные органы с целью установить его автора. Ролик был размещен на одной из страниц в соцсети „ВКонтакте“ 10 августа. Он не был заявлен в установленном порядке в избирательные комиссии и нарушает ряд иных требований избирательного законодательства», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевой избирательной комиссии.

Источник URA.RU, близкий к партиям, рассказал, что сейчас готовится обращение в суд с требованием снять список КПРФ с выборов в заксобрание Пермского края. «Сейчас идет переговоры с правообладателями некоторых аудио-визуальных элементов, которые коммунисты заимствовали без разрешения. После этого будет обращение в суд», — рассказал URA.RU инсайдер. Если иск будет подан и удовлетворен, то в новом составе законодательного собрания Пермского края впервые не окажется ни одного представителя КПРФ, избранного по партийным спискам.

Собеседник URA.RU в реготделении КПРФ сообщил, что партия не имеет отношения к данному незаконному агитационному ролику. «Его распространяла не партия и не члены партии. Более того, КПРФ обратилась в избирком с требованием пресечь распространение данного ролика. Считаем, что все претензии к партии безосновательны», — пояснил URA.RU источник. Лидер коммунистов Прикамья Ксения Айтакова на звонки URA.RU не ответила.

Выборы в законодательное собрание региона состоятся 17—19 сентября. Помимо КПРФ в них принимают участие кандидаты от «Коммунистов России», «Новых людей», «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», «Зеленой альтернативы», «Яблока», «Партии Пенсионеров» и «Партии Родина».