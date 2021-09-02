02 сентября 2021
01 сентября 2021

Пермские детсады подключат к электронной образовательной системе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Детский сад. Магнитогорск, наушники, детсад, дети, игры, компьютерная грамотность
Систему ЭПОС распространят на детские сады Фото:
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Национальные проекты

Электронную пермскую образовательную систему (ЭПОС) распространят на детские сады, средне-специальные и высшие учебные заведения. Первыми ЭПОС в 2019 году начали пользоваться пермские школы. Сейчас к системе подключено 100% образовательных учреждений региона.

«ЭПОС.Школа охватила 100% образовательных учреждений края, подключенных к высокоскоростному интернету в рамках нацпроекта „Цифровая экономика“. В новом учебном году ставим себе еще более амбициозные задачи. В планах — развитие ЭПОС в части среднего профессионального и дошкольного образования, также работа системы коснется и вузов», — приводятся на сайте министерства информразвития и связи края словам замминистра ведомства Олега Савинова.

С помощью системы ЭПОС учителя могут вести электронные журналы и дневники, формировать домашние задания и ставить отметки о посещаемости. На конец прошедшего учебного года в ней зарегистрировалось более 190 тысяч учащихся и почти 23 тысячи сотрудников образовательных учреждений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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