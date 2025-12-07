Логотип РИА URA.RU
Пермский тракт встал в глухую пробку из-за снегопада

На Пермском тракте образовались несколько пробок из-за снегопада
07 декабря 2025 в 13:09
Экипажи ДПС работают в усиленном режиме

Экипажи ДПС работают в усиленном режиме

Фото: Илья Московец © URA.RU

Сразу в нескольких районах Пермского тракта образовались затяжные пробки. Некоторые из них располагаются недалеко от границ Свердловской области и Пермского края. Основная причина — ДТП из-за снегопада, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Nissan Tiida и DAF, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Nissan получил телесные повреждения. На месте происшествия работают экипажи ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве. Авария произошла недалеко от Первоуральска.

Еще одна пробка скопилась на 270-м километре. Согласно информации ФКУ «Уралуправтодор», затор растянулся на пять километров.

