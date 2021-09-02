02 сентября 2021
01 сентября 2021

За школьниками ХМАО установят слежку

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Москва, школьники, школьник, урок, экзамен, учебник, ученик, урок в школе, школа
Родители в ХМАО смогут отследить отсутствие ребенка на занятиях через мобильное приложение Фото:

Родители школьников из ХМАО могут через специальное приложение в мобильном телефоне узнать, прогуливает ли их ребенок школу. Об этом рассказали в департаменте информационных технологий ХМАО.

«Мобильное приложение „Госуслуги Югры“ поможет узнавать информацию об успеваемости ребенка и долгах по предметам. В приложении доступен сервис push-уведомлений об отсутствии школьника на уроке», — сказано в сообщении окружного департамента.

В пресс-службе департамента добавили, что зимой в приложении будет актуальна услуга объявления об «актировках» с учетом климатических условий в конкретном населенном пункте. Система также составляет рейтинг ребенка в классе, относительно других учеников. Цифровые сервисы реализуются в рамках федерального проекта «Цифровое госуправление» нацпроекта «Цифровая экономика».

Ранее URA.RU писало, что в России собираются вводить электронные школьные аттестаты. Новый сервис по выдаче электронных аттестатов может появиться сразу после выведения в цифру дипломов о высшем образовании, о чем ранее заявили в Министерстве образования РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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