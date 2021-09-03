Собянин пообещал ветеранам дополнительные выплаты

Ветеранам выплатят по 20 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой отечественной войны и участников «Битвы за Москву» с 80-летней годовщиной сражения. Как заявил градоначальник, в честь этого ветеранам будут выплачена материальная помощь.

«В ближайшие месяцы более 1100 ветеранов будут награждены нагрудным знаком „80 лет Битвы за Москву“. К годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тысяч рублей», — написал Сергей Собянин на своем сайте.

Ранее Собянин сообщил о введении с 1 сентября бесплатной пересадки между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов. Бесплатная пересадка сэкономит деньги 500 тысяч москвичей ежедневно, сообщил мэр города. Те, кто регулярно пользуется общественным транспортом, сэкономят до 11 тысяч рублей в год, отмечает телеканал 360.