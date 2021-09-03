Американский миллиардер посоветовал россиянам не покупать доллары

Американский финансист назвал идею держать активы в долларах сумасшедшей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из богатейших людей мира, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио назвал опасным хранение сбережений в долларах США. По его словам, риски дисбаланса на финансовом рынке сейчас являются главными для экономики страны.

«Это сумасшедшая идея — держать все в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Лучше продать эти обязательства и купить что угодно. Любые активы сейчас лучше, чем облигации США», — приводит слова Далио «РИА Новости».

По словам эксперта, резервная система США продает облигации в огромных количествах лишь для того, чтобы поддержать экономику государства. «Если доходность по облигациям не покажет в ближайшее время роста, начнется их распродажа, а это может вызвать новый экономический кризис», — пояснил он.

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