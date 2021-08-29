Финансист назвал самую защищенную от кризиса валюту мира

Бабин заявил, что самой стабильной валютой является швейцарский франк Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Исторически швейцарский франк является одной из самых стабильных мировых валют. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, страна по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм». Кроме того, по его словам, важную роль играет и длительная политическая стабильность страны. Поэтом швейцарский франк является одной из основных защитных валют наряду с долларом.

Бабин отметил, что швейцарский франк неоднократно доказывал свою стабильность. Так, например, в прошлом году национальная валюта Швейцарии резко повысилась в период дестабилизации всех рынков из-за пандемии, а затем продолжила укрепляться.

Ранее портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист предупредил россиян, что их накопления будут обесцениваться на фоне роста цен на товары и услуги. По его словам, реальные ставки по депозитам остаются отрицательными, поэтому вклады в банках не спасут вложения от обесценивания. Жорнист считает, что обезопасить накопления можно с помощью инвестиций в акции, паевые фонды и облигации, передает телеканал 360.