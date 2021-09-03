03 сентября 2021

В РПЦ готовы изменить житие митрополита Филиппа после слов Путина

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Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, митрополит кирилл
Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа Фото:

Житие митрополита Филиппа можно поправить, в случае опровержения версии его убийства Малютой Скуратовым. Об этом заявил член синодальной комиссии по канонизации протоиерей Владислав Цыпин.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о второй версии гибели митрополита, не связанной со Скуратовым. Также глава государства рекомендовал получить благословение патриарха Кирилла на строительство церкви на, якобы месте убийства священнослужителя.

«Жития святых не являются Священным писанием, которое не подлежит редактированию. Соответственно, существует возможность внесения определенных изменений в житие», — передает «РИА Новости» слова Цыпина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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