Соратнику экс-главы «Открытой России» запретили въезд в страну

Активисту предвыборного штаба запретили въезд в РФ на 40 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Активисту Саиданвару Сулаймонову запретили въезд в Россию. Сулаймонов сообщил, что в последний месяц работал в предвыборном штабе экс-главы «Открытой России» (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Андрея Пивоварова в Госдуму.

«Вот и закончился мой роман с Россией. Меня выгнали из нее на 40 лет. Привет, я Саша Печенька, по паспорту Саиданвар Сулаймонов. Являюсь гражданином Таджикистана. Много лет я живу в России», — написал Саиданвар Сулаймонов в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Он заявил, что «власти РФ отомстили» ему так, и заявил, что в последний месяц работал в предвыборном штабе Андрея Пивоварова в Госдуму. Сулаймонов отметил, что ему опасно появляться в Таджикистане из-за критики ислама и действующей власти. По его словам, у него остались в России родственники и жена. Он попросил у подписчиков помочь ему финансово, потому что «эмиграция, тем более не подготовленная, дорогое удовольствие».

«Сейчас я в безопасной стране. Я вынужденный эмигрант. Оказывается, так сложно просто взять и оставить все в одной стране и уехать в другую. Даже врагу не пожелаю этих чувств», — сообщил он.

Ранее Андрея Пивоварова обвинили по уголовному делу о деятельности нежелательной организации и арестовали до 29 октября, передает РАПСИ. Сама «Открытая Россия» сообщила о самоликвидации в мае.