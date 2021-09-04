В МВД предупредили о штрафе для некоторых водителей

Дополнительные динамики, не соответствующие требованиям безопасности, обойдутся водителю в 500 рублей штрафа Фото: Илья Московец © URA.RU

Водители могут получить штраф в 500 рублей, если установят в машину дополнительные динамики и усилители звука, которые не соответствуют положениям по допуску автомобиля при эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Согласно части 1 статьи 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», — заявили ТАСС в пресс-центре МВД России. В ведомстве уточнили, что установка дополнительных динамиков попадает в понятие «внесение изменений в конструкцию транспортного средства», которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

СМИ ранее сообщали, что изменения в акустической системе автомобиля нужно согласовывать и регистрировать в ГИБДД. В пресс-центре МВД уточнили, что этот вопрос безопасности новых компонентов и их последующей регистрации рассматривается в каждом конкретном случае. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники ГИБДД постоянно проверяют конструкцию транспортных средств на соответствие обязательным требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что в новом Кодексе об административных правонарушениях могут расширить список неисправностей, при которых нельзя эксплуатировать автомобиль. В частности, со следующего года водителей могут оштрафовать за шины не по сезону, поврежденный бампер, незаконные лебедки, отсутствие подушек безопасности, подголовников и козырьков, передает телеканал 360.