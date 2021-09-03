В Минюсте предупредили о новых автомобильных штрафах в 2022 году

Штрафовать начнут за «автохлам» на сумму от 1 до 3 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В новом Кодексе об административных правонарушениях будет расширен список неисправностей, при которых нельзя эксплуатировать автомобиль, кроме того, появится штраф за шины не по сезону. Также увеличится штраф за езду без техосмотра. Об изменениях в законодательстве и новых штрафах рассказали в Минюсте РФ.

«Министерство юстиции совместно с рядом других ведомств готовит проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором пропишут новые штрафы для водителей. В список указанных в положении неисправностей добавят новые пункты, штрафовать на 500 рублей будут за большее число технических нарушений», — сообщает Autonews.ru со ссылкой на объяснение из министерства.

В ведомстве планируют расширить список неисправностей, которые перечислены в приложении к ПДД об «Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации» и за которые штрафуют на 500 рублей. В частности в список внесут штрафы за: шины не по сезону, поврежденный бампер, незаконные лебедки, отсутствие подушек безопасности, подголовников и козырьков, которые не предусмотрены производителем.

Штраф за отсутствие техосмотра увеличат с 500-800 до 2 тысяч рублей. Фиксировать нарушения планируют с помощью камер, штраф может приходить не чаща одного раза в сутки. Также камеры начнут следить и штрафовать за отсутствие ОСАГО. Ранее это могли делать только инспекторы ГИБДД. Штраф остается прежний — 800 рублей.

Наказание за езду в пьяном виде и с пассажирами-детьми ужесточат. Со штрафа 30 тысяч рублей и лишения свободы на 2 года до 50 тысяч рублей и лишения свободы на 3 года.

В КоАП собираются также прописать четкое определение средней скорости и штраф за ее превышение. Ранее определения «средней скорости» в кодексе не было, поэтому водители могли оспаривать в суде штрафы за ее превышение.

Ведомство назначит штраф мойку машины в незаконном месте — до 2 тысяч рублей. Также наказывать будут за проезд или парковку на зеленых насаждениях — от 1,5 до 4 тысяч рублей.

С 2022 года начнут штрафовать за брошенный автохлам на сумму от 1 до 3 тысяч рублей. Также в законодательстве пропишут и само определение автохлама — это автомобиль, у которого отсутствует одна или несколько кузовных деталей, которые должны быть по инструкции, и у которого отсутствуют также одно или несколько окон или стекол, колес, шин, фар. Также к автохламу приписывают сгоревшее авто.