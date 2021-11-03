Шумков озвучил, когда в Кургане вакцинируют 80% населения

Власти рассчитывают сформировать в Курганской области коллективный иммунитет к середине декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области считают, что смогут выполнить задачу федеральных властей о вакцинации от коронавируса 80% населения региона к середине декабря. Для этого достаточно сохранения текущих темпов вакцинации, заявил губернатор Вадим Шумков.

«Вакцинация идет очень активно. У нас в среднем от четырех до шести тысяч людей в сутки получают вакцину. Сегодня 54% взрослого населения привито. С точки зрения коллективного иммунитета, с учетом переболевших, мы видим выход на 76% до конца ноября. То есть 80%, которые нам ставят в задачу, мы к середине декабря должны достичь. Конечно, не получилось к 1 ноября, потому что там были определенные проблемы, как и у всех регионов», — рассказал Шумков в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор отметил, что сотрудники государственных и муниципальных органов Курганской области сами подают пример остальной части населения региона, более 80% местных чиновников уже поставили прививку от COVID. «Я привит и переболел. Так что и выполнил, и перевыполнил [план]», — добавил Шумков.

Говоря о ревакцинации, Шумков отметил, что в Курганской области остается дефицит вакцины «Спутник Лайт». При этом он обратил внимание, что сегодня в регионе работает замглавы Минздрава РФ Олег Салагай. Областные власти планируют обсудить с ним вопросы поставок в область «Спутника Лайт».

Ранее Шумков заявил, что не исключает продления в регионе некоторых ограничений, введенных из-за COVID. Также URA.RU сообщало, что в Курганской области из-за сложной эпидобстановки школьники и студенты с 8 по 14 ноября будут учиться дистанционно.