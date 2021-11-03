Курганские власти пояснили слова Шумкова о продлении ограничений

Вадим Шумков говорил о возможном продлении ограничений, а не режима нерабочих дней, сообщили в правительстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что не исключает продления в регионе некоторых ограничений, введенных из-за COVID. Речь о продлении режима нерабочих дней в регионе не шла, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

«Дословно Вадим Шумков сказал следующее: „Мы постарались изначально устанавливать небольшие ограничения, чтобы потом, если даже будем продлевать, они никого не травмировали — ни экономику, ни другие сферы нашей жизни. Возможно, продлим еще на неделю определенные ограничения“. Как следует из цитаты, речь шла о возможном продлении определенных ограничений, а не режима нерабочих дней», — прокомментировали власти.

В правительстве заявили, что в ближайшее время оперативный штаб опубликует решение по данным вопросам. Ранее РИА «Новости» сообщало, что Шумков в эфире канала «Россия 24» заявил о возможном продлении в регионе режима нерабочих дней после 7 ноября.