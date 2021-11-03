Непривитые жители ХМАО получат QR-коды

Жители ХМАО с медотводом от вакцинации смогут получить QR-код Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители ХМАО с медотводом от вакцинации смогут получить QR-код, который будет отображаться на портале «Госуслуги». На данный момент жителям региона необходимо получать бумажную справку о медицинском противопоказании. Об этом рассказал вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов.

«Министерством здравоохранения был издан приказ, в котором утверждена единая новая форма сертификата. Она будет включать в себя вакцинацию, информацию о перенесенном заболевании, а также информацию о медицинском противопоказании к вакцинации», — сказал Кольцов.

Сертификат будет автоматически перенесен на интернет-портал «Госуслуги». По словам Кольцова, все выданные ранее сертификаты будут автоматически переделаны в новую форму до 1 марта 2022 года. «Это затронет и тех наших жителей, которые имеют медицинский отвод. Этот код будет генерироваться автоматически», — заключил вице-губернатор.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО ужесточили коронавирусные ограничения для людей с медотводом. Тогда жители региона с медицинским противопоказанием к вакцинации запретили посещать СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, а также спортивные и культурные мероприятия до 7 ноября. Позже власти ХМАО продлили эти ограничения и ввели новые.