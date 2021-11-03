03 ноября 2021
02 ноября 2021

В Пермском крае назначили главного архитектора

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с архитектором Мэттом Картрайтом. Екатеринбург, строительная площадка, картрайт мэтт, реутт дмитрий, жк клевер парк, жк clever park, стройка
Главный архитектор станет также замминистра по управлению имуществом края Фото:

В Пермском крае выбрали главного архитектора. Им стал директор ГКУ Пермского края «Институт регионального и городского планирования» Артем Габдрахманов. Он также займет место замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельностью региона. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

«По итогам конкурса комиссия определила победителя. Им стал директор ГКУ Пермского края „Институт регионального и городского планирования“ Артем Габдрахманов», — сообщается на сайте.

Габдрахмнов будет занимать должность замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельностью региона. В обязанности главного архитектора будет входить консультации губернатора края, участие в государственной политике градостроительства и архитектуры, координация работы по формированию облика городов и т. д.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил о появлении новой должности — главного регионального архитектора. Глава региона заявил, что с учетом нынешнего перераспределения градостроительных полномочий такая должность необходима. Всего на пост претендовали четыре человека, которые проходили тестирование и представляли свои проекты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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