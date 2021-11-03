В Пермском крае назначили главного архитектора

Главный архитектор станет также замминистра по управлению имуществом края Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае выбрали главного архитектора. Им стал директор ГКУ Пермского края «Институт регионального и городского планирования» Артем Габдрахманов. Он также займет место замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельностью региона. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

«По итогам конкурса комиссия определила победителя. Им стал директор ГКУ Пермского края „Институт регионального и городского планирования“ Артем Габдрахманов», — сообщается на сайте.

Габдрахмнов будет занимать должность замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельностью региона. В обязанности главного архитектора будет входить консультации губернатора края, участие в государственной политике градостроительства и архитектуры, координация работы по формированию облика городов и т. д.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил о появлении новой должности — главного регионального архитектора. Глава региона заявил, что с учетом нынешнего перераспределения градостроительных полномочий такая должность необходима. Всего на пост претендовали четыре человека, которые проходили тестирование и представляли свои проекты.