03 ноября 2021
02 ноября 2021

Следователи раскрыли подробности дела пропавшего подростка в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Съёмки второй серии сериала
Ребенок пропал 1 ноября Фото:

Пропавший подросток из школы-интерната в Антипаюте (ЯНАО), делал это уже несколько раз, чтобы добраться до родителей. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

«Предварительно установлено, что подросток ранее неоднократно сбегал из школы-интерната и самостоятельно добирался до стойбища родителей, ведущих кочевой образ жизни. Уголовное дело возбуждено на основании факта исчезновения подростка», — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители занимаются поисками ребенка. Также к этому процессу планируется привлечь авиацию, как только позволят погодные условия. Ранее сообщалось, что 14-летний ученик школы-интерната покинул ее здание 1 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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