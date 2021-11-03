В ЯНАО увеличат штат ответственных за стройки

Штат дирекции будет увеличен на 20 человек Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти ЯНАО увеличат штат подведомственной департаменту строительства ЯНАО окружной дирекции капитального строительства и инвестиций, а также оптимизируют ее работу. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте регионального правительства.

«После внесения изменений к целям деятельности учреждения будет относиться реализация мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проектированием, строительством, сносом объектов капитального строительства, а также иных необходимых видов работ, указанных в соответствующем решении правительства автономного округа, касающемся комплексного развития конкретной территории», — говорится в комментарии правительства к опубликованному документу.

Организация должна будет привлекать инвестиции в строительство, осуществлять комплексное развитие территории В ЯНАО, а также обеспечить выполнение возложенных на департамент строительства полномочий в указанной сфере деятельности. Оптимизация работы дирекции должна пройти до 31 декабря и отвечает за нее департамент строительства ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО приняли решение увеличить штат дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО на 20 человек. По 10 дополнительных специалистов появятся в отделах технадзора Нового Уренгоя и Салехарда.