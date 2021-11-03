Свердловские школы и колледжи перевели на дистант

Приказ вступает в силу с 8 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В свердловских школах и колледжах (техникумах) будет действовать дистанционный формат обучения с 8 по 13 ноября. Соответствующее решение было принято на совещании у и. о. главы региона Алексея Шмыкова 3 ноября.

«Приказываю руководителям государственных профессиональных образовательных организаций обеспечить в период с 8 по 13 ноября включительно перевод образовательных организаций на дистанционный режим функционирования, перевод обучающихся на дистанционное обучение», — говорится в приказе за подписью и. о. министра образования Юрия Зеленова (есть в распоряжении URA.RU). Помимо этого, руководители колледжей обязаны скорректировать учебный график с учетом удаленки и обеспечить бесперебойную работу учреждения.

«Организовать учебный процесс для обучающихся 5-11-х классов с применением дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно. Организовать учебный процесс для обучающихся 1-4-х классов в <…> обычном режиме», — следует из документа. Детские сады пока работают очно.

Отдельные классы свердловских школ из-за случаев коронавируса начали уходить на удаленку еще в конце сентября. Спустя две недели на частичный дистант перевели студентов УрФУ. До конца года вуз будет проводить все лекции численностью в 25 человек и более в онлайн-формате.