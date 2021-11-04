МВД предложило способ внимательнее следить за мигрантами

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Район Черный Мыс. Сургут, проверка документов, нелегалы, мигранты
У иностранцев будет удостоверение личности с биометрическими данными Фото:

В МВД предложили выдавать иностранцам с видом на жительство или патентом на работу в России пластиковые карты с личной информацией и чипом. Проект опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

В МВД выступили с инициативой выдавать иностранцам пластиковые карты с личными данными и чипом о дактилоскопии (снятие отпечатков пальцев), сообщает РБК со ссылкой на портал нормативно-правовых актов. Такие удостоверения получат люди с видом на жительство или патентом на работу в России. Карточку также хотят выдавать лицам без гражданства в качестве временного удостоверения личности, передает «Национальная служба новостей». Документ можно будет использовать в течение 10 лет с момента записи информации о биометрических персональных данных.

Ранее в МВД предложили изменить условия пребывания для иностранцев в России. В законопроекте сообщалось о планах отказаться от использования разрешений на временное пребывание для мигрантов. Власти предложили ввести режим краткосрочного пребывания, долгосрочного пребывания и постоянное бессрочное проживание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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