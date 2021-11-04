МВД предложило способ внимательнее следить за мигрантами

У иностранцев будет удостоверение личности с биометрическими данными Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В МВД предложили выдавать иностранцам с видом на жительство или патентом на работу в России пластиковые карты с личной информацией и чипом. Проект опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

В МВД выступили с инициативой выдавать иностранцам пластиковые карты с личными данными и чипом о дактилоскопии (снятие отпечатков пальцев), сообщает РБК со ссылкой на портал нормативно-правовых актов. Такие удостоверения получат люди с видом на жительство или патентом на работу в России. Карточку также хотят выдавать лицам без гражданства в качестве временного удостоверения личности, передает «Национальная служба новостей». Документ можно будет использовать в течение 10 лет с момента записи информации о биометрических персональных данных.

Ранее в МВД предложили изменить условия пребывания для иностранцев в России. В законопроекте сообщалось о планах отказаться от использования разрешений на временное пребывание для мигрантов. Власти предложили ввести режим краткосрочного пребывания, долгосрочного пребывания и постоянное бессрочное проживание.