В Госдуме предложили регистрацию ДНК всех граждан РФ

Геномную регистрацию будут использовать для идентификации личности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России после введения геномной регистрации мигрантов можно использовать такую экспертизу для всех граждан. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Это мощный первый шаг, который даст возможность поэтапно внедрять такую экспертизу. Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше — будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете — для всех», — цитирует «Интерфакс» Анатолия Выборного.

Государственная геномная регистрация предполагает использование и хранение биоматериала человека для идентификации личности, уточняет «Пятый канал». ДНК содержит уникальную информацию о каждом человеке. Этот способ применяют при расследовании преступлений, для нахождения преступников и поиска пропавших без вести.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. ДНК-регистрация поможет выявить криминальных «элементов», чтобы препятствовать их возвращению в Россию, считает Бастрыкин. Инициатива связана с ростом преступлений со стороны иностранных граждан, в том числе тяжких и особо тяжких, передает RT.