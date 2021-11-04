В Госдуме предложили регистрацию ДНК всех граждан РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очереди по справкам на водительские права. Екатеринбург, лаборатория, наука, медицина, исследования, областная наркологическая больница, онб, онд, областной наркологический диспансер
Геномную регистрацию будут использовать для идентификации личности Фото:

В России после введения геномной регистрации мигрантов можно использовать такую экспертизу для всех граждан. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Это мощный первый шаг, который даст возможность поэтапно внедрять такую экспертизу. Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше — будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете — для всех», — цитирует «Интерфакс» Анатолия Выборного.

Государственная геномная регистрация предполагает использование и хранение биоматериала человека для идентификации личности, уточняет «Пятый канал». ДНК содержит уникальную информацию о каждом человеке. Этот способ применяют при расследовании преступлений, для нахождения преступников и поиска пропавших без вести.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. ДНК-регистрация поможет выявить криминальных «элементов», чтобы препятствовать их возвращению в Россию, считает Бастрыкин. Инициатива связана с ростом преступлений со стороны иностранных граждан, в том числе тяжких и особо тяжких, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...