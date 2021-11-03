03 ноября 2021
02 ноября 2021

Пермяк убил жену и внука, а затем себя

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Клипарт. Курган, ребенок, дети, малыши, бабушка внук
Пожилой пермяк расправился с внуком и своей супругой (архивное фото) Фото:

Житель Перми убил внука и жену, а затем совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СК России.

По данным ведомства, тела убитых обнаружила местная жительница в одной из квартир Кировского района Перми. Это были родители женщины 65 и 75 лет и ее 17-летний сын. У жертв обнаружили травмы криминального характера. Следствие установило, что в преступлении виновен 75-летний глава семьи, который покончил с жизнью после случившегося.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении СУ СКР по Пермскому краю. Сотрудники СК допрашивают свидетелей, будут проведены необходимые судебные экспертизы.

Ранее URA.RU сообщало, что криминалисты установили, какие преступления в России совершают чаще всего. Полковник милиции в отставке Михаил Игнатов, отметил, что последние годы в России участились случаи домашнего насилия, мошенничества и наркоторговли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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