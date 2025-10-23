В Пермском крае к 2030 году построят новые комплексы для сортировки мусора

Мусоросортировочные комплексы построены на средства инвесторов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае к 2030 году появятся новые мусоросортировочные комплексы и экотехнопарки. Об этом, выступая на заседании законодательного собрания края 23 октября, рассказала глава минЖКЖ Прикамья Наталья Кисилева. В своем докладе в рамках правительственного часа чиновница отметила, что два мусоросортировочных комплекса будут введены в эксплуатацию в текущем году.

«В настоящее время строительно-монтажные работы на объектах завершены, получены положительные заключения Ростехнадзора о соответствии объектов требованиям проектной документации, находимся на этапе получения заключений Росприроднадзора. До 2030 года планируется строительство двух комплексных объектов: в Перми (мощность обработки отходов 250 тыс. тонн/год) и Еловском округе (25 тыс. тонн/год)», — отметила Киселева.