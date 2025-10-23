Логотип РИА URA.RU
Источник раскрыл, кто станет депутатом пермского заксо вместо сенатора

Новым депутатом пермского заксобрания станет партийный функционер Швецов
23 октября 2025 в 12:15
Швецов руководит исполкомом больше пяти лет

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Руководитель исполкома реготделения «Единой России» Станислав Швецов является основным претендентом на мандат депутата заксобрания Пермского края. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах.

«Было несколько претендентов. Остановились на кандидатуре Швецова», — отметил инсайдер.

Мандат стал «плавающим» буквально час назад: полномочия депутата сложил Вячеслав Григорьев, назначенный сенатором. Источники URA.RU говорили, что было три претендента. Кроме Швецова звучали фамилии заведующей кафедры неврологии и медицинской генетики Пермской медицинской академии Юлии Каракуловой и главврач ГБУЗ «ГКБ №2 им.Ф.Х. Граля» Сергей Клепцин.

Решение о передаче мандата должен принять президиум реготделения ЕР. Дата пока не назначена, по закону у партии есть две недели. В пресс-службах администрации губернатора и заксобрания не ответили на запрос URA.RU на момент публикации.

