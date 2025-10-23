Источник раскрыл, кто станет депутатом пермского заксо вместо сенатора

Швецов руководит исполкомом больше пяти лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Руководитель исполкома реготделения «Единой России» Станислав Швецов является основным претендентом на мандат депутата заксобрания Пермского края. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах.

«Было несколько претендентов. Остановились на кандидатуре Швецова», — отметил инсайдер.

Мандат стал «плавающим» буквально час назад: полномочия депутата сложил Вячеслав Григорьев, назначенный сенатором. Источники URA.RU говорили, что было три претендента. Кроме Швецова звучали фамилии заведующей кафедры неврологии и медицинской генетики Пермской медицинской академии Юлии Каракуловой и главврач ГБУЗ «ГКБ №2 им.Ф.Х. Граля» Сергей Клепцин.