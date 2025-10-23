Пермский производитель роутеров и встраиваемых систем связи попал под санкции ЕС

Компания «Микродрайв», зарегистрированная в городе Нытва Пермского края, попала в 19-й пакет санкций Евросоюза. Предприятие указано в списке юрлиц, на которые наложены ограничения.

Компания «Микродрайв», как указано на ее сайте, занимается разработкой и производством уличных роутеров и встраиваемых систем связи. На рынке фирма работает более 15 лет.