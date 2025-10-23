Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Пермский производитель роутеров и встраиваемых систем связи попал под санкции ЕС

В новый пакет санкций Евросоюза попала пермская компания «Микродрайв»
23 октября 2025 в 13:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ограничения ЕС коснулись пермской компании

Ограничения ЕС коснулись пермской компании

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Компания «Микродрайв», зарегистрированная в городе Нытва Пермского края, попала в 19-й пакет санкций Евросоюза. Предприятие указано в списке юрлиц, на которые наложены ограничения.

«LLC Microdrive, A.k.a.: MikroDraiv, Local name: ООО Микродрайв. Address: Nytva, Perm Region, Russian Federation», — говорится в документе. Новый пакет санкций ЕС был принят 23 октября.

Компания «Микродрайв», как указано на ее сайте, занимается разработкой и производством уличных роутеров и встраиваемых систем связи. На рынке фирма работает более 15 лет.

Материал из сюжета:

Санкции против России вообще и Урала в частности

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал