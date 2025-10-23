В Пермском крае стерли с карты 13 деревень

Жители разъехались из многих деревень Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты заксобрания Пермского края приняли сегодня, 23 октября, во втором чтении три законопроекта, предусматривающих упразднение 13деревень. Трансляция проходила на сайте парламента. Речь идет о населенных пунктах в Чердынском, Чернушинском и Юсьвинском округах.

«Проект закона „Об административного территориальных изменениях“ вносится в целях упразднения как фактически прекративших существование деревень Адамово, Ужгинская, Малые Долды Чердынского муниципального округа из реестра административно-территориальных единиц Прикамья», — говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов. В них никто не проживает.