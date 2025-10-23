В Пермском крае стерли с карты 13 деревень
Жители разъехались из многих деревень
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Депутаты заксобрания Пермского края приняли сегодня, 23 октября, во втором чтении три законопроекта, предусматривающих упразднение 13деревень. Трансляция проходила на сайте парламента. Речь идет о населенных пунктах в Чердынском, Чернушинском и Юсьвинском округах.
«Проект закона „Об административного территориальных изменениях“ вносится в целях упразднения как фактически прекративших существование деревень Адамово, Ужгинская, Малые Долды Чердынского муниципального округа из реестра административно-территориальных единиц Прикамья», — говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов. В них никто не проживает.
В Чернушинском округе ликвидировали п. Казарма 1331-й км и д. Ольховка. В Юсьвинском округе деревни Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино, Почашер, Черемново объединили в одно село с окружным центром Юсьвой. Территории давно фактически слились вместе. Жители деревень пользуются инфраструктурой Юсьвы, а объединение в один муниципалитет позволит населенным пунктам эффективнее развиваться.
