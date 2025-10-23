В пермском аэропорту появился VPN

Новая сеть позволит лучше защитить данные аэропорта от кибератак Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В пермском аэропорту «Большое Савино» подключили виртуальную частную сеть VPN. Она необходима для улучшения киберзащиты, рассказали URA.RU в пресс-службе «Ростелеком».

«VPN обладает повышенным уровнем защиты данных благодаря применению надежных протоколов шифрования и индивидуальных учетных записей для каждого сотрудника. Сервис эффективно защищает от утечек и целевых кибератак», — рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.